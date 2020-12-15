هوكى 2005 يفوز على الجزيزة برباعية

حقق فريق مرتبط 2005 للهوكى بنادى سموحه فوزا كبيرا على مضيفه نادى الجزيرة بنتيجة 1/4 ، فى المباراة التى أقيمت بين الفريق اليوم على ملعب الجزيرة ضمن منافسات بطولة الجمهورية.
أحرز أهداف سموحه فارس طلعت ويوسف احمد وياسين محمد وهشام وئام.
يضم الفريق اللاعبين:
يوسف أحمد,هشام وئام,ادهم طلعت, فارس طلعت,زين محمود,محمد شريف,مؤمن احمد،عز الدين حازم,احمد القصاص،مصطفي عمر،محمد طاهر،يوسف فاروق،يحيي فاروق،عمار وليد،محمد كريم،خالد اشرف،ياسين محمد،حمزة حامد،حسن مصطفي.
يتكون الجهاز الفنى من:
الكابتن مجدى الجمل، الكابتن طارق فؤاد، الكابتن هانى حسنين.
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