دوري أبطال إفريقيا.. الزمالك يخطر الكاف بموعد مباراتى الذهاب والعودة أمام جازيللي التشادي

أخطر مسؤولو نادي الزمالك الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بتحديد يوم 23 ديسمبر الجاري موعدا للقاء الذهاب بدورالـ32 لدوري ابطال أفريقيا أمام جازيللي التشادي على أن تقام مباراة العودة أحد يومي 5 أو 6 يناير المقبل.
وكان الزمالك قد اتفق مع مسؤولي جازيللي على اقامة المباراتين في مصر على أن يتحمل مسؤولو القلعة البيضاء تكاليف سفر الفريق التشادي وإقامته في مصر لحين خوض المباراتين.
ومن المقرر أن تقام المباراتان باستاد الكلية الحربية بعد غلق استاد القاهرة لأعمال الصيانة في الفترة الحالية، ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق التشادي إلى القاهرة يوم 20 من الشهر الجاري استعدادا لخوض المباراتين.
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