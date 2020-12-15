سموحة الضيف الدائم والمنافس الشرس بين أنياب أندية الدوري

وتدخل كافة الأندية الموسم الجديد بطموحات كبيرة من أجل تحقيق الألقاب والمنافسة بقوة من اجل إثبات التواجد في الموسم القادم خوفا من الهبوط .
ويعد نادي سموحة أحد الأندية الحاضرة بشكل دائم في الدوري المصرري الممتاز على مدار عشر سنوات منذ صعوده للمرة الأولى للدرجة الممتاز بعد صراع طويل في دوري الدرجة الثانية .
ويعد نادي سموحة أحد الأحصنة السوداء في الدوري الممتاز خصوصا موسم 2013-2014 عقب نجاحه في احتلال وصافة الدوري المصري ليضمن مشاركته في دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولي والأخيرة حتى الآن.
وكان سموحة وصيفا لكأس مصر في موسم "2013-2014"، وهو نفس المركز الذي حصل عليه في موسم 2018".
ونجح سموحة في موسم 2016 في احتلال المرز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ليودع بطولة كأس مصر من الدور ربع النهائي
وتمكن نادي سموحة من تخطي أزمة فيروس كورونا عقب توقف النشاط الرياضي وعودته من جديد مع اتخاذ كافة الإجراءات الطبية والاحترازية للحفاظ على اللاعبين ليتواجد في المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري المصري .
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