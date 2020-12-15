الرياضة

أحمد حسن يعلق على قرار منتخب مصر للشباب بعدم العودة

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أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، على قرار لاعبي منتخب مصر للشباب بعد رفض العودة لمصر واستكمال مهمة المنتخب.

وكتب حسن عبر حسابه الرسمي بتويتر:" رجال مصر للشباب يرفضون العودة إلى مصر رغم كل الصعوبات المحيطة بهم والظروف الصعبة".


وتابع الصقر قائلا:" شباب منتخب مصر يرفعون شعار التحدي والتمسك بإستكمال مشوارهم والدفاع عن حلمهم وعن سمعة منتخب مصر".


كما أعلن عن دعمه لمدرب منتخب مصر للشباب قائلا:" كل التقدير والدعم والدعوات لرجال ربيع ياسين.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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