نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن يعلق على قرار منتخب مصر للشباب بعدم العودة في المقال التالي



وكتب حسن عبر حسابه الرسمي بتويتر:" رجال مصر للشباب يرفضون العودة إلى مصر رغم كل الصعوبات المحيطة بهم والظروف الصعبة".

وتابع الصقر قائلا:" شباب منتخب مصر يرفعون شعار التحدي والتمسك بإستكمال مشوارهم والدفاع عن حلمهم وعن سمعة منتخب مصر".

كما أعلن عن دعمه لمدرب منتخب مصر للشباب قائلا:" كل التقدير والدعم والدعوات لرجال ربيع ياسين. أحمد جودة - القاهرة - علق أحمد حسن، لاعب المنتخب المصري السابق، على قرار لاعبي منتخب مصر للشباب بعد رفض العودة لمصر واستكمال مهمة المنتخب.