نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يُحدد ستاد الكلية الحربية لمواجهة بطل تشاد بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسئولو النادي الزمالك ملعب مباراة الفريق الأبيض ضد نظيره جازيللي بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها أحد يومي 22، 23 ديسمبر الجاري.

واستقرت إدارة الزمالك على خوض مباراة جازيلي بطل تشاد على استاد الكلية الحربية، في ذهاب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح مسئولو الزمالك في الحصول على جميع الموافقات الأمنية اللازمة لخوض مباراته ضد جازيلي التشادي على استاد الكلية الحربية، المباراة المحدد لها يومي 22، 23 ديسمبر الجاري في افتتاح مشوار الفريق بالبطولة الإفريقية.

الجدير بالذكر أن مباراة الإياب بين الزمالك وجازيلي ستقام في مصر أيضا بناءا على اتفاق مسبق بين الناديين، نظرا للأزمة المالية التي يعاني منها بطل تشاد على أن يتحمل الزمالك تكاليف سفر وإقامة الفريق الضيف.