ماركو رويس: ميسي أفضل لاعب في التاريخ.. وصلاح تطور كثيرا

أكد ماركو رويس قائد فريق بروسيا دورتموند الألماني، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد فريق برشلونة هو أفضل لاعب في التاريخ.
وقال رويس في تصريحات نقلتها صحيفة بيلد الألمانية:" ميسي هو أفضل لاعب في التاريخ.. ميسي هو الأفضل في العالم وكريستيانو قريب جدًا خلفه."
وأضاف:" هناك لاعبون يأتون خلفهم مثل نيمار ومبابي وفان دايك وصلاح الذين تطوروا بشكل كبير للغاية."
وأكمل قائلا:" : ميسي وكريستيانو سيطروا لمدة 10 سنوات، لعبوا على مستوى عالي لفترة طويلة. سجلوا العديد من الأهداف وفازوا بالعديد من الألقاب. إنه لأمر مدهش أنهم استمروا على هذا المستوى طوال هذه السنوات وحتى أنهم تطوروا. لذلك سيكونان دائمًا من أفضل اللاعبين على هذا الكوكب"
يذكر أن ميسي ينافس رونالدو وليفاندوفسكي علي جائزة أفضل لاعب في العالم هذا العام
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