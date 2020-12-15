الأرض تلعب ضد أصحابها وظهور مميز للوافدين.. أبرز مشاهد ومظاهر الجولة الأولى من الدوري الممتاز

انتهت الجولة الأولى من مباريات الدوري المصري الممتاز موسم 2020 - 2021، وذلك عقب انطلاق مباريات الجولة يوم الجمعة الماضي بثلاث مباريات، ويوم السبت بثلاث مباريات أخرى، ومباراتان يوم الأحد، والمباراة الختامية فى الجولة كانت أمس الاثنين.

ويرصد لكم "دوت الخليج"، أبرز مشاهد ومظاهر الجولة الأولى من الدوري الممتاز فى الموسم الجديد.

1- ظهور مميز للوافدين الجدد

ظهر الثلاثي الجديد المتأهل لخوض مباريات الدوري الممتاز لهذا الموسم 2020-2021 بشكل جيد للغاية، حيث حقق فريق سيراميكا كليوباترا الفوز الأول فى تاريخه بالدوري الممتاز على حساب الإنتاج الحربي بثنائية نظيفة وذلك على ملعب الأهلي ليحصد أول ثلاث نقاط فى مشوار الدوري الجديد.

على الجانب الآخر حقق فريق البنك الأهلي نتيجة إيجابية بعدما اقتنص نقطة ثمينة أمام وادي دجلة بالتعادل بنتيجة هدف لكل فريق، وأنقذ الظهير الأيسر للبنك الأهلي عاصم صلاح فريقه من الهزيمة الأولى فى الدوري على يد غزلان دجلة ليفرض التعادل الإيجابي بين البنك الأهلي ودجلة.

واقتنص أيضا فريق غزل المحلة تعادلًا مستحقًا أمام منافسه سموحة بهدف لكل منهما، بعدما كان متأخرا بهدف ليقتنص نقطة ثمينة من فم الفريق السكندري.

2- طرد أغلى صفقة فى الدوري

ظهر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بمستوى غير جيد فى مباراة فريقه الأولى بالدوري أمام الاتحاد السكندري الذي اقتنص ثلاث نقاط ثمينة للغاية بالفوز بهدفين مقابل هدف، ليتعرض بعدها للطرد المباشر من الحكم للاعتراض غير اللائق من اللاعب الشاب.

وأضاع عبد الله السعيد ضربة جزاء عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل الإيجابي 1 - 1، ليسجل الاتحاد السكندري هدفا قاتلا فى نهاية المباراة ويقتنص ثلاث نقاط غالية.

3- سوء مستوي إكرامي

وظهر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز بمستوى متواضع حيث استقبلت شباكه أربعة أهداف تم احتساب هدفين وإلغاء اثنين بداعي التسلل للفريق السكندري، ويُسأل الحارس المخضرم عن الهدف الثاني للاتحاد والذي اقتنص به الثلاث نقاط حيث كان فى إمكانه التصدى للكرة التى سكنت شباكه برأسية من لاعب الاتحاد خالد متولي.

4- الأرض تلعب ضد أصحابها

في 8 مباريات هي إجمالي مباريات الأسبوع الأول، لعبت الأرض ضد أصحابها، سواء بالخسارة أو التعادل، فخسر فريق إنبي بهدف دون رد من أسوان، وتعادل طلائع الجيش مع الجونة بهدف لكل منهما، وخسر الإنتاج الحربي من سيراميكا كليوباترا بهدفين نظيفين، وتعادل وادي دجلة مع البنك الأهلي بهدف لكل فريق، وخسر بيراميدز بهدفين مقابل هدف من الاتحاد السكندري، وخسر المقاولون العرب من الزمالك بهدفين نظيفين، وتعادل المصري والإسماعيلي سلبيا، بينما تعادل سموحة وغزل المحلة بهدف لكل فريق، باستثناء مباراة الأهلي أمام مصر المقاصة، التي فاز فيها الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.