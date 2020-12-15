السند والضهر .. كهربا يشارك جمهوره بصورة جديدة

نشر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا صورة تجمعه بوالديه، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق لاعب النادي الاهلي كهربا، قائلا: "أمي هي كل حياتي ربنا يخليكي ليا انتي وبابا السند والضهر ربنا يخليكوا ليا ويطول في عمركم..????????????‍????‍????❤️".

وأكد محمود عبد المنعم كهربا أن فريق النادي الاهلي دخل أجواء ‏البطولات مبكرًا وأفراح الفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس مصر انتهت، ونجح ‏الفريق في تحقيق الفوز على مصر المقاصة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من ‏مسابقة الدوري الممتاز.‏

وأضاف كهربا أن البداية دائمًا ما تكون صعبة، ونجح النادي الأهلي في تحقيق فوز مهم في ‏انطلاق مسابقة الدوري الممتاز، أمام فريق بحجم مصر المقاصة، الذي قدم عروضًا قوية ‏في المسابقة خلال السنوات الماضية.‏

وحصل محمود عبد المنعم كهربا على ركلة جزاء في الدقيقة 3 من عمر المباراة، بعد متابعته للكرة داخل منطقة الجزاء وتدخل حارس المقاصة معه واحتساب ركلة جزاء، كما نجح فى تحقيق الهدف الثاني.

وأوضح كهربا أن بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق النادي الاهلي، دائمًا ما تنصب تعليماته على التحرك ‏في الشق الهجومي وتبادل المراكز، وهو ما وضح خلال مباراة مصر المقاصة.‏

وأشار لاعب الأهلي إلى أن الأداء سوف يتحسن مع مرور الوقت، والفوز بالثلاث نقاط في ‏بداية مسابقة الدوري هو الأهم.‏

جدير بالذكر أن الإعلامي هاني حتحوت، قال إن محمود عبدالمنعم "كهربا" طالب إدارة الأهلي بتخفيض العقوبة المالية التي أُقرت بعد تعديه باللفظ على قائد الفريق محمد الشناوي، والتي حُددت بمليون جنيه.

وأضاف هاني حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « دوت الخليج»، إن محمود كهربا طلب من سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، إلغاء العقوبة المغلظة التي وقعت عليه إثر مشادته مع محمد الشناوي، أو تخفيضها، خاصة أنه ساهم بقوة في تتويج الفريق الأحمر بالثلاثية، كما أن زميله محمد الشناوي تقبل اعتذاره، وأفاد حتحوت، بأن محمود كهربا يسعى حاليا لتثبيت أقدامه بالتشكيلة الأساسية للأهلي، والحصول على ثقة مدربه الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني.