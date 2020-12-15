مجموعة الصعيد.. شبان قنا في ضيافة الفيوم على ملعب الأسيوطي

يلتقي فريق الفيوم بقيادة أحمد بكرى مع فريق شبان قنا بقيادة كمال الزين على ملعب الاسيوطى الفرعى2 ،برابع مواجهات دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .

يدخل فريق الفيوم اللقاء برصيد نقطة بعد هزيمته من مركز شباب سمسطا بهدف بالجولة الماضية ،بينما يدخل فريق شبان قنا اللقاء محتلا المركز الثالث برصيد 7 نقاط بعد فوزه على فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية .

ويسعي فريق شبان قنا لمواصلة العروض القوية الذي طالما قدمها بالموسم الماضي جعلته إنهي الموسم بالمركز الرابع متفوقا علي العديد من الفرق تحت قيادة فنية رائعة للمدير الفنى كمال الزين .

وكان قد فتتح الفريق مبارياته بلقاء أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثانى ،والذي حقق شبان قنا الفوز بهدف للاشئ ،قبل أن يتعادل بالجولة الثانية أمام فريق طهطا خارج الديار بهدف لهدف ،وتحقيق الفوز بالجولة الثالثة علي فريق بنى سويف بهدفين لهدف وإليكم باقي مباريات الفريق خلال الدور الأول بالموسم :

الجولة الخامسة: الإعلاميين × شبان قنا

الجولة السادسة: ديروط × شبان قنا

الجولة السابعة: شبان قنا × كيما أسوان

الجولة الثامنة: بترول أسيوط × شبان قنا

الجولة التاسعة: شبان قنا × سوهاج

الجولة العاشرة: تليفونات بني سويف × شبان قنا

الجولة الحادية عشر: شبان قنا × الألومنيوم

الجولة الثانية عشر: الشرقية للدخان × شبان قنا

الجولة الثالثة عشر: شبان قنا × مركز شباب سمسطا

الجولة الرابعة عشر: شبان قنا × قنا

الجولة الخامسة عشر: المنيا × شبان قنا

وقد أحتل فريق شبان قنا المركز الرابع بالموسم الماضي، بعد تقديم مستوى ولاأروع من الفريق القناوى جعله الحصان الأسود لمجموعة الصعيد .

ومن جانب أخر فقد صرح الكابتن احمد بكري المدير الفنى لفريق الفيوم أن المحافظة تستحق التواجد بدوري الكبار

كما أضاف أنه يريد تحقيق مطلبين له لتحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز وهى اداء مبارياته على ملعبه (باستاد الفيوم) والمطلب الثانى والأهم وهو مساندة الجماهير الفيومية ووقوفها خلف فريقها وتشجيعه لتحقيق حلم الصعود ليجاور الأخ الأصغر فريق المقاصة الذي يتواجد بالممتاز منذ الصعود موسم ٢٠١٠.

واشار بكرى .. أن الفريق قام بالتعاقد مع مجموعة متميزة من اللاعبين القادرون على حسم المنافسة والصعود وتحقيق حلم جماهير الفيوم