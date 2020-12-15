ثقة أم اجتهاد اللاعبين.. 3 أسباب وراء تعادل سموحة مع غزل المحلة فى الدوري

خطف غزل المحلة نقطة ثمينة من سموحة عقب التعادل الإيجابي 1 - 1، في اللقاء الذي جمعهما مساء أمس " الأثنين "،على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري العام لموسم 2020 /2021.

ونرصد لكن في التقرير التالي أسباب تعادل سموحة في أولي جولات الدوري المصري أمام غزل المحلة .

الظهور الأول لنادي غزل المحلة في الدوري المصري

يعد اللقاء الذي خاضه غزل المحلة هو الأول في بطولة الدوري المصري عقب صعوده من دوري الدرجة الثانية لذلك لم يتمكن أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لنادي سموحة من قراءة الفريق جيدا على الرغم من فرض لاعبو سموحة شخصيتهم في أغلب فترات المباراة .

تراجع المستوي البدني للاعبين .

تراجع المستوي البدني للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بسبب خوض العديد من الوديات قبل إنطلاق مسابقة الدوري المصري للموسم الحالي مما تسبب في تراجع المستوي البدني والفني لمعظم اللاعبين خلال مواجهة غزل المحلة .

رئيس سموحة: الثقة الزائدة سبب التعادل أمام غزل المحلة

ويري المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن الثقة الزائدة لدي اللاعبين عقب إحراز هدف التقدم أحد أسباب التعادل أمام غزل المحلة .

وتابع:"غزل المحلة اكتسب ثقة كبيرة بسبب تراجع سموحة إلى الدفاع بعد تسجيل الهدف إلى جانب إهدار فرص عديدة والتوفيق تخلي عن الفريق وكان هناك استرخاء زائد ،

واضافتت تحدثت مع أحمد سامي عقب نهاية المباراة وأكد لى أنه مستاء من أداء اللاعبين والنتيجة إلى جانب بعض أخطاء لاعبي سموحة".

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري