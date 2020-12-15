أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى البنك الأهلى قائمة الفريق استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا المقرر له غدا فى الأسبوع الثانى لبطولة الدوري الممتاز لكرة القدم . وضمت القائمة التى اختارها محمد يوسف المدير الفنى للفريق كلا من: حراسة المرمى : أحمد السعدني ومحمود الزنفلي واحمد صبحي خط الدفاع : محمد دبش ومحمد كوفي وأمير مدحت ومحمد مجدي وبهاء مجدي وعاصم صلاح واسامه ابراهيم واحمد ياسين و فادي فريد خط الوسط : معروف يوسف واسامه ابراهيم واحمد ياسين و محمد فخري و حسام الصانع و محمد حامد ومحمد المثناني و محمود السيد خط الهجوم : محمود قاعود و محمد بسيوني و موسي دياوارا و احمد شرويدة و علي صابر يغيب احمد علي واحمد ياسر وشادي رضوان ومحمد بوشا ومحمد لعبه ومحمد مصطفى ميدو للإصابة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قائمة البنك الأهلى استعدادا لمباراة سيراميكا كليوباترا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.