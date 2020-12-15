نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مورينيو يتحدث عن إصابات ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يقول مدرب توتنهام هوتسبير جوزيه مورينيو، إنه "يحتاج إلى مزيد من الوقت لبناء فريق قادر على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم"، وشكك في أزمة الإصابات التي ضربت ليفربول.

ولم يخسر توتنهام متصدر الدوري في المسابقة هذا الموسم منذ الهزيمة أمام إيفرتون في الجولة الأولى، وسيحل ضيفاً على ليفربول في أنفيلد غداً الأربعاء في موقعة على قمة الترتيب.

ووصف كلوب توتنهام في المؤتمر الذي يسبق المباراة بأنه "ماكينة للنتائج الإيجابية" لكن مورينيو لن يغتر بهذا الثناء.

وقال للصحافيين اليوم "كان ليفربول ماكينة للنتائج الجيدة في العامين الماضيين وكذلك تشيلسي تحت قيادتي حين فزنا بلقبين متتاليين". وتابع "نحن فريق جيد يعمل بكل قوة لكن ليفربول نتاج 1894 يوماً من العمل مع يورغن كلوب، إذا لم أكن مخطئاً في بعض الأيام.

"فريقي نتاج 390 يوماً من العمل لكنها ليست كلها صحيحة لأننا قضينا الكثير من هذه الأيام في الحجر الصحي والعزل المنزلي".

ولا يعترف مورينيو بوجود أزمة إصابات في ليفربول مشيراً إلى أن كلوب يعاني من غياب لاعب بارز وحيد لفترة طويلة هو فيرجيل فان دايك.

وقال مورينيو "فان دايك مصاب وهو لاعب جيد جداً بالطبع. لكن لو نظرنا إلى قائمة إصابات ليفربول.. أستطيع أن أمنحك قائمة بعشرة إصابات في توتنهام".

وقال مورينيو إن المهاجم غاريث بيل لن يكون جاهزاً على الأرجح لرحلة أنفيلد"، بينما يغيب المدافع جافيت تانجانجا بسبب إصابة في الكتف.