علي فرج يصعد لربع نهائي «بلاك بول» الدولية للإسكواش

صعد علي فرج لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش لربع نهائي بطولة “بلاك بول” الدولية للرجال في نسختها الثانية، بمشاركة 32 لاعب من المصنفيين على العالم، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 آلف دولار.

وتأهل “فرج ” المصنف الأول عالميًا لدور الـ8 عقب فوزه على مواطنه “عمر مسعد ” المصنف 17 عالميًا بنتيجة 3 –0

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “11 –6 ،11-6 ، 11-7 " في لقاء استغرق 33دقيقة من اللعب.

ومن المقرر، أن يلتقي علي فرج في ربع النهائي مع مواطنه محمد أبو الغار.

يذكر أن كريم عبد الجواد هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على زميله بالمنتخب علي فرج.