رئيس بعثة ليبيا لـ دوت الخليج: نرحب بتأجيل مباراتنا مع منتخب مصر للشباب

رحب يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الليبي، ورئيس بعثة منتخب ليبيا للشباب في تونس، بإقامة مباراة منتخب مصر في وقت لاحق.

كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر اليوم، الثلاثاء، اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبًا أمام منتخب ليبيا، في دورة شمال أفريقيا، بعدما جاءت قائمة المباراة من دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء.

َوقال يونس الكزة، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "نرحب بإقامة مباراتنا أمام مصر في وقت لاحق، إذا سمح الاتحاد الأفريقي بذلك".

َوتابع "علاقتنا طيبة بالجانب المصري، ونتمنى الشفاء العاجل للاعبي المنتخب المصري".