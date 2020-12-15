رحب يونس الكزة، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكرة الليبي، ورئيس بعثة منتخب ليبيا للشباب في تونس، بإقامة مباراة منتخب مصر في وقت لاحق.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر اليوم، الثلاثاء، اعتبار المنتخب الوطني للشباب منسحبًا أمام منتخب ليبيا، في دورة شمال أفريقيا، بعدما جاءت قائمة المباراة من دون العدد المطلوب لإقامة اللقاء.
َوقال يونس الكزة، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، "نرحب بإقامة مباراتنا أمام مصر في وقت لاحق، إذا سمح الاتحاد الأفريقي بذلك".
َوتابع "علاقتنا طيبة بالجانب المصري، ونتمنى الشفاء العاجل للاعبي المنتخب المصري".
يذكر أن لاعبي منتخب الشباب رفضوا العودة إلي البلاد على متن طائرة خاصة بعد التأكد من توديع بطولة بطولة شمال أفريقيا بعد إصابة 16 لاعبا وربيع ياسين المدير الفني للمنتخب بفيروس كورونا.
ونشر حمزة علاء حارس منتخب مصر للشباب صورة له على مواقع تداول الصور " إنستجرام"، أثناء الخضوع لتحليل رابيد تيست الخاص بفيروس كورونا قائلا "إحنا هنكمل البطولة ومش هنرجع مصر وهناخد البطولة ده قرارنا مش قرار حد".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس بعثة ليبيا لـ دوت الخليج: نرحب بتأجيل مباراتنا مع منتخب مصر للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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