هيثم شعبان يعلن قائمة سيراميكا كليوباترا استعدادا لمواجهة البنك الأهلي

أعلن هيثم شعبان، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، قائمة فريقه التي تستعد لخوض مباراة البنك الأهلي مساء غدٍ، الأربعاء، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الممتاز.
وقرر المدير الفني أن تتكون القائمة من:
حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر.
خط الدفاع: طارق سامي، وعبد الله محمود، وخالد صبحي، ومحمود صقر، ورجب بكار، ومحمد جمال، وأحمد محسن.
خط الوسط: محمود نبيل، ومحمد حسن، وكوامي بونسو، ومحمد توني، ومحمد إبراهيم، وصالح جمعة.
خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين، وأحمد غنيم، ومصطفى سعد ميسي، ومحمد مسعد، ووينفول كوبينا.
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