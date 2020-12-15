لاعبان جديدان يدخلان اهتمامات ليفربول لتدعيم خط الدفاع

أكدت تقارير صحفية، أن نادي ليفربول الإنجليزي أدخل لاعبين جديدين في قائمة اهتماماته من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت صحيفة ليفربول إيكو أن نادي ليفربول سيستهدف ضم ثنائي فريق برايتون أند هاف البيون بين وايت وبيسوما لتدعيم الخط الدفاعي للفريق.

ويلعب بين وايت في مركز قلب الدفاع، فيما يلعب بيسوما في مركز خط الوسط الدفاعي.

وأشارت الصحيفة إلي أن ليفربول يبحث تدعيم خط دفاعه بعد كثرة الإصابات التي ضربت لاعبيه في ذلك الخط، إضافة إلي تعويض الرحيل المحتمل لجيني فينالدوم في وسط الملعب.

وقدرت الصحيفة القيمة المحتملة لإتمام هاتين الصفقتين ب ٧٥ مليون جنيه استرليني.

يذكر أن عقد فينالدوم مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري