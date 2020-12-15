النصر يستعد بقوة لسرس الليان وسيد عيد يحذر لاعبيه من التهاون

أدي فريق النصر بقيادة سيد عيد مرانه الأساسي اليوم استعدادا لمواجهة سرس الليان بعد غدا الخميس علي ملعب النصر بمصر الجديدة في الجولة 4 من دوري القسم الثاني المجموعة الثانية . وشهد المران تركيز شديد من جانب اللاعبين وحذر سيد عيد لاعبيه من التهاون أمام سرس الليان وأنه ليس بالفريق السهل خاصة بعد تعادله في الجولة الماضية مع طنطا . وشهدت التدريبات عودة محمود رشاد فالكاو وميدو العطار ومحمد بدوي بعد التعافي من الاصابه بينما مازال يخضع رامز زيدان لبرنامج تأهيل بعد تعافيه من الاصابه . وكان النصر قد خاض مباراة ودية مع طلائع الجيش وانتهت بالتعادل 1/1.

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