الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مواجهة تشيلسى مع ولفرهامبتون

انتهى الشوط الأول بين فريقي تشيلسي وولفرهامبتون بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام بينهما ، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ولم يشهد الشوط الأول فرص حقيقية للفريقين حيث كان اللعب سجالا بين الطرفين وكان نسبة استحواذ فريق ولفرهامبتون تفوق تشيلسي حيث جاءت بنسبة 54% .

وبدا فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من :.