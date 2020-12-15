ولم يشهد الشوط الأول فرص حقيقية للفريقين حيث كان اللعب سجالا بين الطرفين وكان نسبة استحواذ فريق ولفرهامبتون تفوق تشيلسي حيث جاءت بنسبة 54% .
وبدا فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من :.
حراسة المرمي: كيبا.
ثم خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، تشيلويل، كويتا.
خط الوسط: جورجينهو، كانتي، ماونت.
ثم خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، بولسيتش.
ويحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق ولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 17 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الإنجليزي.. التعادل السلبي يسيطر على الشوط الأول من مواجهة تشيلسى مع ولفرهامبتون على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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