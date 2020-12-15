منتخب اليد يهزم البحرين 34/22 استعدادا للمونديال

سافر منتخبنا الي البحرين أمس الأول دون المحترفين وبـ 14 لاعبا فقط بسبب بعض الإصابات المفاجأة التي ضربت لاعبيه خلال معسكره المغلق وأربكت المدير الفني الاسباني روبيرتو جارسيا قبل السفر البحرين.
ومن المقرر أن يخوض الفراعنة مباراة ثانية الخميس المقبل أمام منتخب البحرين.
وأكد كابتن علاء السيد المشرف العام على المنتخبات الوطنية أن منتخبنا لعب مباراة جيدة واستفاد بدنيا وفنيا وحقق أهدافه من المباراة استعدادا لبطولة العالم
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