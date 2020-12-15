لاعب الزمالك عن أزمة المنتخب: إحنا مش هنرجع

أكد أحمد عيد لاعب نادي الزمالك ومنتخب الشباب أنه لن يعود إلى مصر ويريد إستكمال البطولة، مطالبًا المسئولين بإحضار لاعبين لهم من مصر من أجل استكمالها .

وقال أحمد عيد عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية : " الناس اللي بتقول احنا هنرجع ، احنا مش عاوزين نرجع ، فيه 14 لاعب عملوا مسحة وان شاء الله تطلع سلبية ، احنا عايزين الاتنين لاعيبة اللي موجودين في مصر يجيبوهم عشان نكمل البطولات واحنا قدامنا 3 ماتشات وان شاء الله هناخد البطولة ".

ومن جانب أخر نهت وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصرى لكرة القدم الأزمة الخاصة بإصابة 13 لاعب من أعضاء المنتخب المصرى للشباب إضافة إلى المدير الفني للمنتخب الكابتن ربيع ياسين بفيروس كورونا، أثناء تواجدهم في تونس للمشاركة ببطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية وذلك من خلال توفير طائرة خاصة لإعادتهم إلى القاهرة غدًا الأربعاء.

ومن جانبه صرح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أنه منذ ظهور نتائج التحاليل أمس تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية على مدار الساعات الماضية للوقوف على كافة الملابسات والحرص على توفير الرعاية الصحية وإجراءات العزل والاطمئنان على جميع أعضاء المنتخب من اللاعبين والجهاز الفني والإدارى إضافة إلى متابعة الموقف الخاص بإمكانية استكمال مشاركة المنتخب في منافسات البطولة من عدمه.

وأضاف وزير الرياضة أنه التواصل بالأمس مع السفير إيهاب فهمى سفير مصر لدى دولة تونس والذى قام بدوره على الوجه الأكمل سواء من خلال متابعته للبعثة أو تنسيقه مع المعامل المخبرية بتونس لإجراء التحاليل والمسحات اللازمة بمقر البعثة لجميع أفراد البعثة وتم التواصل بالأمس مع الكابتن ربيع ياسين إضافة إلى التواصل اليوم مع الدكتور جمال محمد على عضو لجنة اتحاد الكرة والذى تم سفره إلى تونس لمتابعة كافة التطورات.

وأوضح صبحى أنه في ضوء تطورات الموقف فقد تم التنسيق مع معالى وزير الطيران المدنى الطيار محمد منار لإرسال طائرة خاصة غدًا الأربعاء لإعادة بعثة المنتخب المصرى بالكامل لاستكمال الرعاية الصحية في مصر مع التنسيق مع وزارة الصحة المصرية للإشراف على كافة الإجراءات الصحية وإجراء المسحات للبعثة وتوفير العزل الصحى للاعبين المصابين.

مشيرًا أنه وفقًا لمعطيات الوضع الحالي وبعد التواصل مع الأستاذ عمرو الجنايني رئيس اللجنة المعنية بإدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم يصعب على المنتخب المصرى استكمال البطولة بسبب النقص العددى للمنتخب وذلك فى ضوء لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ، إضافة إلى الرؤية الفنية لجهاز المنتخب والتي اكدت غياب لخطوط كاملة من قوام الفريق وهو الأمر الذى يصعب معه خوض المنافسات.

وأضاف أنه يتم متابعة الموقف ونتائج المسحات الخاصة بجميع اللاعبين خلال الساعات المقبلة للوقوف على أية مستجدات قد تؤثر بشكل نهائي على قرار مشاركة المنتخب من عدمه ووفقًا للوائح الاتخاد الإفريقي لكرة القدم ومتابعة الاتحاد المصرى لكرة القدم .

كما أكد الوزير أنه تقدم بالشكر للسلطات التونسية من خلال تواصله مع وزير الشباب والرياضة التونسي والذى قدم كل التيسيرات والدعم للمنتخب المصرى من خلال تنسيقه مع مختلف الجهات التونسية المعنية وخاصة تلك المتعلقة بالإجراءات الصحية.