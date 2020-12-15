انت الان تتابع تفاصيل خبر أحمد موسى ينفعل على الهواء بسبب قرار الاتحاد الأفريقي ضد منتخب مصر.. فيديو والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انفعل منذ قليل الإعلامي “أحمد موسى” على الهواء بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ضد مصر، حيث أكد سيادته أنه يوجد شخص داخل الاتحاد الأفريقي لا يريد الخير للدولة المصرية، ويتخذ العديد من القرارت الصعبة ضد الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة، ولاسيما بعد قراراه الأخير ضد منتخب الشباب.

أحمد موسى يُعلق على قرار الاتحاد

وأضاف ” موسى” من خلال برنامجه “على مسئوليتي والمذاع على قناة ” صدى البلد الفضائية المصرية، أن الاتحاد الأفريقي يكيل بمكيالين، حيث أنه رفض تأجيل مباراة منتخب الشباب المصري أمام ليبيا، والتي تؤهل لبطولة أمم أفريقيا، مشيراً انه يوجد العديد من الأمور لغامضة التي يتم إدارتها دخل الاتحاد مثل نقل مباراة السوبر الإفريقي من مصر إلى قطر.

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والجدير بالذكر أن الاتحاد الأفريقي قد قرر منذ قليل اعتبار المنتخب الوطني المصري للشباب، منسحباً أملم ليبيا بعد إصابة العديد من اللاعبين بكورونا، حيث أن القائمة جاءت دون العدد المطلوب ورفض تأجيل المباراة، وسادت حالة من الحزن الكبير بين جميع لاعبي منتخب الشباب المصري، وسوف نوافيكم بكافة التفاصيل فور الإعلان عنها رسمياً بشان عودة اللاعبين إلى مصر.