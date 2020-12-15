تشكيل ريال مدريد أمام بيلباو في الدوري الإسباني

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري. وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا خط الدفاع: داني كارفخال - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - فيرلاند ميندي خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.

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