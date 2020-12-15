تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة وست بروميتش في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني "بيب جوارديولا"، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست بروميتش ألبيون، في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي. وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي: في حراسة المرمي: إيدرسون مواريش خط الدفاع: جواو كانسيلو - روبين دياز - ناثان آكي - بنجامين ميندي خط الوسط: رودري - إلكاي جوندوجان - كيفن دي بروين خط الهجوم: فيل فودين - رحيم ستيرلنج - جابريال خيسوس وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب الاتحاد معقل السيتييزنز.

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