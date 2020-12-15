وولفرهامبتون يخطف فوزا قاتلا من تشيلسي 2 - 1 بالدوري الإنجليزي ..فيديو

نجح فريق وولفرهامبتون في خطف فوز قاتل من نظيره تشيلسي بنتيجة 2 - 1، في إطار الجولة الـ 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

انتهى الشوط الأول بين فريقي تشيلسي وولفرهامبتون بالتعادل السلبي بين الفريقين في المباراة التي تقام بينهما، في إطار الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشهد الشوط الأول فرصًا حقيقية للفريقين حيث كان اللعب سجالا بين الطرفين، وكانت نسبة استحواذ فريق وولفرهامبتون تفوق تشيلسي حيث جاءت بنسبة 54%.

وفي الشوط الثاني، نجح أوليفيه جيرو من تسجيل هدف لصالح تشيلسي في الدقيقة 49 ثم نجح بودنيس لاعب وولفرهامبتون في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 66، وقبل لحظات من انتهاء المباراة خطف نيتو هدفا قاتل في الدقيقة 93 لصالح فريقه.

وبدأ فريق تشيلسي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمي: كيبا.

ثم خط الدفاع: تياجو سيلفا، زوما، تشيلويل، كويتا.

خط الوسط: جورجينهو، كانتي، ماونت.

ثم خط الهجوم: كاي هافيرتز، تيمو فيرنر، بولسيتش.

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق تشيلسي المركز الخامس برصيد 22 نقطة بينما يحتل فريق وولفرهامبتون في المركز التاسع برصيد 20 نقطة من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.