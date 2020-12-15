نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي ضد بطل النيجر في دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر، في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمارد الأحمر، أن ناديه تلقى إخطار يفيد بمواجهة بطل النيجر يوم 23 ديسمبر الجاري.

ويستعد الأهلي للسفر إلى النيجر، يوم الجمعة المقبلة عقب مواجهة غزل المحلة بالدوري العام، حيث يلتقي سونيديب يوم 23 من الشهر الجاري، بذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان النادي الأهلي، حقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، بالنسخة الماضية عقب الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.