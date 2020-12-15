نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد حسن عن أزمة منتخب الشباب: "الاتحاد الإفريقي لا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه الكابتن أحمد حسن، كل التفدير لكل لاعيبة منتخب الشباب لكرة القدم على موقفهم وتمسكهم بعدم العودة إلى مصر بعد إصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف "حسن"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، أن الاتحاد الأفريقي متعنت تجاه منتخب الشباب، معلقًا: "ولا بيرحم ولا بيسيب رحمة ربنا تنزل"، مؤكدًا أنه يجب أن يكون هناك موقف قوي من الاتحاد المصري.

وشدد على أنه يجب على الاتحاد المصري أن يضغط من أجل إيجاد حلول لاستكمال لاعبي منتخب الشباب، متابعًا: "من حق الاتحاد المصري أن يستدعي لاعبين جدد بمنتخب الشباب لاستكمال بطول شمال أفريقيا بتونس".

واستطرد الكابتن أحمد حسن: "يجب أن يتجاوب الاتحاد الإفريقي لاستبدال اللاعبين المصابين بآخرين في بطولة شمال إفريقيا".

