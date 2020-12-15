نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة: إرسال طائرة خاصة غدًا إلى تونس.. وفي انتظار نتائج مسحة أخرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الرياضة، إن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أصدر تعليماته بإرسال طائرة خاصة لعودة لاعبي منتخب الشباب.

وأضاف "صبحي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد" اليوم الثلاثاء: "إرسال الطائرة إلى تونس غدًا هو إجراء اطمئناني لأن الأولوية هي صحة اللاعبين".

وتابع "المسحة الثانية أظهرت أن هناك 14 لاعبًا سلبيًا و14 إيجابيًا، ولذلك قمنا بإجراء مسحة أخرى ومازالنا في انتظار نتائجها، وهذا المنتخب يتمتع بقوة في الأداء".

وكان الإعلامي، أحمد موسى، قد انفعل من قرار الاتحاد الإفريقي باعتبار منتخب مصر للشباب منسحبًا من لقائه أمام المنتخب الليبي وخاسرًا بنتيجة 3-0 بسبب عدم وجود لاعبين كافين في قائمة المنتخب التي ستخوض المباراة بسبب إصابة 17 لاعبًا من منتخب الشباب بالإضافة إلى مديره الفني الكابتن ربيع ياسين.

وقال "موسى": "الاتحاد الإفريقي لا يؤجل لمنتخب مصر رغم أن أنا عندي نفس الظروف، ماجلتليش ليه لغاية ما نطمن على الولاد ويمكن كانت النتيجة تطلع سلبية ويقدروا يلعبوا المباراة".

وأضاف "لماذا لا تؤجل لمنتخب مصر، فيه شخص قوي داخل الاتحاد الإفريقي يعمل ضد مصر، هذا الاتحاد يكيل بأكثر من مكيال، يؤجل مباراة الزمالك والرجاء بسبب إصابات لاعبي الفريق المغربي، وبعدين يعلن إقامة منتخب السوبر في مصر وعندما يرفض فريق نهضة بركان يقول لا أصلنا هنلعب المباراة في قطر".

وتابع "الاتحاد الإفريقي بيفصل لوائح على مزاجهم، يوجد شخص في الاتحاد الإفريقي يعادي المنتخبات المصرية ويعبث باللوائح، ولاعبو منتخب الشباب يرفضون العودة واستكمال البطولة".