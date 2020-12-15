نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتحاد الكرة: لاعبي منتخب الشباب ضد الانسحاب.. وفي انتظار نتائج المسحة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال جمال محمد علي، نائب رئيس اتحاد الكرة، إن لاعبي منتخب الشباب يرفضون الانسحاب ومصرين على المشاركة في البطولة، مشيرًا إلى أنهم في انتظار نتائج المسحة الجديدة للاعبين والتي قد يثبت فيها سلبية أي لاعب وهذا ما يمكن من استكمال باقي مباريات البطولة.

وأضاف "علي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي خيري رمضان ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء: "ذهبنا للعب المباراة اليوم أمام المنتخب الليبي بـ14 لاعبًا، ولكن لوائح الاتحاد الإفريقي تشترط وجود 15 لاعبًا، وقمنا بمخاطبة الاتحاد الإفريقي وقام الاتحاد التونسي والليبي بمخاطبتهم ولكن الاتحاد أصر على الاحتكام للوائحه".

وتابع "اللاعبين عيطت لأنها كانت نفسها تشارك في المباراة، وكانت مستعدة أنها تلعب حتى لو ناقصين واحد، ولديهم إصرار غير عادي للعب وتعويض غياب أي لاعب، وفي انتظار نتائج مسحة جديدة للاعبين وقد نشارك بالمباراة، وأنا ضد الانسحاب، وجميعنا لدينا استعداد للمشاركة واللعب".

