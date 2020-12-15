تعرف على مباريات الأسبوع الأول لدوريات الناشئين بالمنوفية

ومن المقرر أن تنطلق مباريات مسابقة 99 بنظام ثلاث مجموعات يوم الثلاثاء المقبل، 22 ديسمبر، بينما تقام مباريات مواليد 2003 يوم الأربعاء 23 من الشهر ذاته.

ويستعرض "الفجر الرياضي" مواعيد المباريات :



1- مواليد 2005 السبت 19 ديسمبر الساعة 1.00

المجموعة الأولى

- وطني بركة السبع مع غزل شبين بملعب ميت خلف

-وطني شبين مع اتحاد بركة السبع بملعب غزل شبين

المجموعة الثانية

- سرس الليان مع جمهورية شبين بملعب سرس

- منوف مع النجوم بملعب منوف

- شباب أشمون مع بركة السبع بملعب مركز شباب أشمون - سرس الليان مع جمهورية شبين بملعب سرس- منوف مع النجوم بملعب منوف- شباب أشمون مع بركة السبع بملعب مركز شباب أشمون 2- مواليد 2006 السبت 19 ديسمبر 2020



- سرس الليان مع ج شبين

- شباب تلا مع النجوم

- ميت عافية مع بركة السبع بملعب ميت خلف 3- مواليد 2004 الأحد 20 ديسمبر 2020



- ج شبين مع غ شبين

- ميت خاقان مع الشهداء

- سرس مع السلام 3- مواليد 2001 الإثنين 21 ديسمبر 2020

المجموعة الأولى

- سرس الليان مع ج شبين

- شباب أشمون مع نادي أشمون

المجموعة الثانية

- ميت خاقان مع غزل شبين

- ميت خلف مع كفر المصيلحة