تحت شعار لا للتعصب.. مصر أولا.. ختام مهرجان التميز الرياضى بجامعة أسوان

تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة اسوان .

اختتمت اليوم فعاليات النسخة الثالثة لمهرجان التميز الرياضي بجامعة اسوان تحت شعار ( لا للتعصب .. مصر أولا ) والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة متمثلة فى الإدارة المركزية للتنمية الرياضية - الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بالتعاون مع الادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

شهد حفل الافتتاح د.عادل مكى عميد كلية التربية الرياضية وأحمد عبدربه مدير عام النشاط الطلابى بوزارة الشباب والرياضة وحاتم يسرى مدير عام رعاية الشباب وعدد من قيادات الجامعة وعمداء الكليات بمشاركة ٦٠٠ طالب وطالبة فى العاب خماسي كرة القدم ، كرة طائرة ، كرة السلة ، الكياك ، الدارتس ، العاب ترويحية .

وقد اسفرت نتائج كرة القدم بنين عن فوز فريق الجوالة بالمركز الاول ، وحصول كلية الطب البيطرى على المركز الثانى والثالث كان من نصيب التربية الرياضية .

وفى منافسات البنات حصلت كلية التربية الرياضية على المركز الاول والخدمة الاجتماعية والجوالة على المركزين الثانى والثالث .

وفى منافسات كرة السلة بنين فاز بالمراكز الثلاثة الاولى الجوالة ،كلية التربية الرياضية والتجارة ، وفى منافسات البنات فازت كليات لتربية الرياضية والجوالة والحقوق .

وفى منافسات الكرة الطائرة بنين فازت كلية التربية الرياضية بالمركز الاول والخدمة الاجتماعية بالمركز الثانى والتجارة ةالمركز الثالث وفى منافسات البنات احرز المراكز الثلاثة الاولى التربية الرياضية والحقوق والتربية طفولة .

وفى منافسات الكياك بنين فاز بالمركز الاول عمر عبد الوهاب من كلية التربية الرياضية وحصل زميله احمد عبد المنعم على المركز الثانى وحصل حسام ابو الحمد من كلية الحقوق على المركز الثالث .. وفى منافسات البنات فازت مريم فاروق من كلية التجارة على المركز الاول وشيماء فوزى من كلية الاداب على المركز الثانى ومنه الله احمد من كلية التجارة على المركز الثالث.

وفى منافسات الدارتس حصل محمد محسن من كلية دار العلوم وكل من وليد رزق ومحمد صبرى من كلية التربية الرياضية على المركزين الثانى والثالث .. وفى منافسات البنات حصلت سهيلة يسرى من كلية دار العلوم على المركز الاول وسلمى مجدى من كلية الهندسة على المركز الثانى وجاء المركز الثالث من نصيب الطالبة رئيسة فضل من كلية دار العلوم .