الرياضة

الأهلي يهزم الجزيرة في بطولة منطقة القاهرة لسيدات اليد

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تغلب الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني يحيى يوسف على الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 31-12 في بطولة منطقة القاهرة .

وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدما 12-5 في المباراة المقامة بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 36-27 في إطار مباريات الدوري العمومي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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