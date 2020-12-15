الأهلي يهزم الجزيرة في بطولة منطقة القاهرة لسيدات اليد

تغلب الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني يحيى يوسف على الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 31-12 في بطولة منطقة القاهرة .

وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدما 12-5 في المباراة المقامة بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 36-27 في إطار مباريات الدوري العمومي.