الأهلي يهزم الجزيرة في بطولة منطقة القاهرة لسيدات اليد

تغلب الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني يحيى يوسف على الجزيرة مساء اليوم الثلاثاء بنتيجة 31-12 في بطولة منطقة القاهرة .
وكان الأهلي قد أنهى الشوط الأول متقدما 12-5 في المباراة المقامة بصالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.
يذكر أن الأهلي قد حقق الفوز على سموحة بنتيجة 36-27 في إطار مباريات الدوري العمومي.
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