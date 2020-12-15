الشوط الأول.. مانشستر سيتي يتعادل مع وست بروميتش 1-1

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون، بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثلهما، في الجولة الثالثة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الألماني إلكاي جونودجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 30، قبل أن يعادل النيجيري أجاي النتيجة لـ وست بروميتش في الدقيقة 43.