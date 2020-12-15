فارس دسوقي يصعد لربع نهائي "بلاك بول" الدولية للإسكواش

صعد فارس دسوقي لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش لربع نهائي بطولة “بلاك بول” الدولية للرجال في نسختها الثانية، بمشاركة 32 لاعب من المصنفيين على العالم، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 آلف دولار.
وتأهل “فارس” المصنف ال11 عالميًا لدور الـ8 عقب فوزه على مواطنه “كريم عبد الجواد ” المصنف الخامس عالميًا بنتيجة 3 – 2 بعد لقاء ماراثوني
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “11 – 6، 9-11 ، 3-11، 11-2، 11-3 في لقاء استغرق 52دقيقة من اللعب.
ومن المقرر، أن يلتقي فارس دسوقي في ربع النهائي مع البيروفي دييجو الياس.
يذكر أن كريم عبد الجواد هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على زميله بالمنتخب علي فرج.
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