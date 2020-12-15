الرياضة

فارس دسوقي يصعد لربع نهائي "بلاك بول" الدولية للإسكواش

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صعد  فارس دسوقي لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش لربع نهائي بطولة “بلاك بول” الدولية للرجال في نسختها الثانية، بمشاركة 32 لاعب من المصنفيين على العالم، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 آلف دولار.

وتأهل “فارس” المصنف ال11 عالميًا لدور الـ8 عقب فوزه على مواطنه “كريم عبد الجواد ” المصنف الخامس عالميًا بنتيجة 3 – 2  بعد لقاء ماراثوني

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: “11 – 6، 9-11 ، 3-11، 11-2،  11-3  في لقاء استغرق 52دقيقة من اللعب.

ومن المقرر، أن يلتقي فارس دسوقي في ربع النهائي مع البيروفي  دييجو الياس. 

يذكر أن كريم عبد الجواد هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على زميله بالمنتخب علي فرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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