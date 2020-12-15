بسباعية أمام الشباب.. حسام حسن يطمئن على بدلاء الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة سموحة

أحرز أهداف الاتحاد كل من :" مروان النجار والصباحي وروماريو ومحمد عطوة وبلال السيد وحجي وصبري رحيل ".
وحرص إبراهيم حسن، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، على حضور مران الفريق رغم عدم شفائه عقب تعرضه لحادث سير مؤخرا من أجل مؤازرة الفريق استعدادًا لمواجهة سموحة يوم الجمعة القادمة ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
ويقام ديربي الإسكندرية بين فريقي الاتحاد السكندري وسموحة يوم الجمعة المقبلة في ثاني جولات الدوري المصري.
وشارك الجاميكي روماريو وليامز في تدريبات زعيم الثغر بصفة يومية من أجل استعداده لخوض المباراة القادمة أمام نادي سموحة.
وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تحت قيادة حسام حسن المدير الفني للفريق الأول إلى التدريبات الجماعية؛ استعدادا للمباراة القادمة أمام سموحة.
وطالب العميد اللاعبين بعدم المبالغة في الفرحة، مؤكدا أنه ينتظر الكثير في اللقاءات القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر والاستعداد الجيد لمواجهة سموحة.
وحصد حسام حسن أول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري، عقب مجهود مثمر خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد مع 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب تحقيق الفوز في أولى جولات الدوري المصري والظهور بمستوى جيد.
وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالظهور بالمستوى المميز خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر.
ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته غدا استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.
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