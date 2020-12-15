بسباعية أمام الشباب.. حسام حسن يطمئن على بدلاء الاتحاد السكندري استعدادا لمواجهة سموحة

وطالب العميد اللاعبين بعدم المبالغة في الفرحة، مؤكدا أنه ينتظر الكثير في اللقاءات القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر والاستعداد الجيد لمواجهة سموحة.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري على منافسه، بيراميدز ، بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري.

وحصد حسام حسن أول 3 نقاط في بطولة الدوري المصري، عقب مجهود مثمر خلال الفترة الماضية، بعد التعاقد مع 9 صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري التهنئة للاعبين والجهاز الفني للفريق، عقب تحقيق الفوز في أولى جولات الدوري المصري والظهور بمستوى جيد.

وطالب محمد مصيلحي لاعبي الفريق بالظهور بالمستوى المميز خلال الفترة القادمة من أجل إسعاد جماهير الثغر.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري تدريباته غدا استعدادًا لمواجهة سموحة في الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري.