الشوط الأول .. لاتسيو يتعادل 1-1 مع بينيفنتو بالدوري الإيطالي

انتهى الشوط الأول من مباراة لاتسيو وبينيفينتو بالتعادل الإيجابي 1-1 بين الفريقين ، في إطار الجولة الثانية عشر من الدوري الإيطالي .

وجاءت أهداف الشوط الأول عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقة 25 لصالح فريق لاتسيو ، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق باسكوالي لاعب بينيفنتو .

ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 18 نقطة ، بينما يحتل فريق بينيفنتو المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي .