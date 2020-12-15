نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديباي يحسم موقفه من عرض باريس سان جيرمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الهولندي ممفيس ديباي نجم ليون الفرنسي حسم موقفه من الإنضمام إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات المقبلة.

وأكدت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن ديباي الذي ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الحالي لا يفضل الإنضمام إلى باريس سان جيرمان.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن ديباي لا يزال يرغب في الإنضمام إلى برشلونة الإسباني فقط علمًا بأن وكلاء أعمال النجم الهولندي في مفاوضات مستمرة مع إدارة النادي الكتالوني.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديباي البالغ من العمر 26 عامًا يلعب في صفوف ليون منذ عام 2017 وخاض مع الفريق الفرنسي حتى الآن 152 مباراة في جميع البطولات وسجل 60 هدفًا وصنع 47 هدف آخرين.