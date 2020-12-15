نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يوجه تهنئة خاصة إلى جماهير الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - استهل محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع مجلس الإدارة، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، بتوجيه التهنئة إلى جماهير النادي وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة، على ما تم من إنجازات خلال الفترة الماضية، وفوز النادي بالثلاثية هذا الموسم: الدوري العام، ودوري أبطال إفريقيا، وكأس مصر، موجهًا الشكر إلى الجهاز الفني واللاعبين، وجميع العاملين بالنادي بهذه المناسبة.
وأشار رئيس النادي إلى أن ما تحقق أصبح تاريخًا تم إضافته إلى مسيرة النادي، وأن الفترة القادمة بداية لتاريخ جديد يحتاج إلى الجهد والإخلاص من الجميع في العمل.
وأكد الكابتن محمود الخطيب على وحدة الصف بمنظومة العمل داخل الأهلي، في الماضي والحاضر والمستقبل، إلى جانب التمسك بمبادئ وقيم النادي