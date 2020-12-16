طارق مؤمن يصعد لربع نهائي «بلاك بول» الدولية للإسكواش

صعد طارق مؤمن لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش لربع نهائي بطولة “بلاك بول” الدولية للرجال في نسختها الثانية، بمشاركة 32 لاعب من المصنفيين على العالم، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 آلف دولار.

وتأهل “مؤمن ” المصنف الثالث عالميًا لدور الـ8 عقب فوزه على مواطنه “مازن هشام ” المصنف 15 عالميًا بنتيجة 3 –1

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "8-11 ،11-4 ، 11-6 ،11-9 " في لقاء استغرق 41 دقيقة من اللعب.

ومن المقرر، أن يلتقي طارق مؤمن في ربع النهائي مع الويلزي جويل ماكين.

يذكر أن كريم عبد الجواد هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على زميله بالمنتخب علي فرج.