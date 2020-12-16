طارق مؤمن يصعد لربع نهائي «بلاك بول» الدولية للإسكواش

صعد طارق مؤمن لاعب المنتخب الوطني الأول للإسكواش لربع نهائي بطولة “بلاك بول” الدولية للرجال في نسختها الثانية، بمشاركة 32 لاعب من المصنفيين على العالم، وتستمر حتى 18 ديسمبر الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 112.5 آلف دولار.
وتأهل “مؤمن ” المصنف الثالث عالميًا لدور الـ8 عقب فوزه على مواطنه “مازن هشام ” المصنف 15 عالميًا بنتيجة 3 –1
وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "8-11 ،11-4 ، 11-6 ،11-9 " في لقاء استغرق 41 دقيقة من اللعب.
ومن المقرر، أن يلتقي طارق مؤمن في ربع النهائي مع الويلزي جويل ماكين.
يذكر أن كريم عبد الجواد هو حامل لقب البطولة الماضية عقب فوزه على زميله بالمنتخب علي فرج.
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