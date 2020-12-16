لاتسيو يتعادل 1 - 1 مع بينيفينتو بالدوري الإيطالي

انتهت مباراة لاتسيو وبينيفينتو بالتعادل الإيجابي 1 - 1 بين الفريقين في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي.
وجاءت أهداف المباراة عن طريق شيرو إيموبيلي في الدقيقة 25 لصالح فريق لاتسيو، ثم جاء هدف التعادل في الدقيقة 45 عن طريق باسكوالي لاعب بينيفينتو.
ويحتل فريق لاتسيو المركز الثامن برصيد 18 نقطة، بينما يحتل فريق بينيفينتو المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة من ترتيب الدوري الإيطالي.
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