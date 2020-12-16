السماوي يتعثر.. التعادل الإيجابي يحسم مواجهة مانشستر سيتي ووست بروميتش في البريميرليج

انتهت مباراة فريقي مانشستر سيتي ووست بروميتش ألبيون، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله في الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح الألماني إلكاي جونودجان التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 30، قبل أن يعادل النيجيري أجاي النتيجة لـ وست بروميتش في الدقيقة 43.

وفي الشوط الثاني، حاول لاعبو مانشستر سيتي كثيرًا تسجيل هدف الانتصار لكن دفاعات وست بروميتش كانت صامدة، لتنتهي المباراة بتقاسمهما النقاط.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد السيتي للنقطة 20 في المركز السادس، ورصيد وست بروميتش للنقطة السابعة في المركز التاسع عشر.