وزير الرياضة: حالة واحدة تبقي منتخب الشباب في تونس وعدم عودته لمصر

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن نتيجة المسحة الأخيرة التى خضع لها منتخب الشباب فى تونس؛ هى ما ستحدد بقاء المنتخب من عدمه.

وقال وزير الرياضة، فى تصريحات صحفية، إنه يدرك جيدًا حماس اللاعبين خاصةً فى تلك المرحلة السنية المهمة، وهو الأمر الذى يعكس رغبة هؤلاء الشباب فى الدفاع عن اسم مصر فى هذا المحفل القاري.

وأوضح وزير الرياضة، أن نتيجة المسحة هى التى ستحدد بقاء المنتخب خاصةً أنه فى حالة استمرار العناصر المصابة واستمرار إيجابية الـ 13 لاعبا مع المدير الفنى بالتأكيد يصعب استمرارهم؛ خاصة أن اللوائح تنص على وجود 11 لاعبًا، إضافةً إلى 4 لاعبين على دكة الاحتياط، وهو الأمر الذى لم يتوفر فى مباراة ليبيا الذى تم اعتبار المنتخب فيها منسحبًا.

وكشف عن إمكانية بقاء المنتخب فى حالة تغير نتيجة المسحات وتحولها من إيجابية إلى سلبية فى النتائج التى ستظهر خلال الساعات القادمة.