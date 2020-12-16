اعتماد جدول أعمال الجمعية العمومية.. تعرف على قرارات مجلس الأهلي اليوم

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عقد اجتماعًا مهمًّا اليوم الثلاثاء، وناقش العديد من الملفات المهمة.

وجاءت قرارات المجلس على النحو التالي:

- اعتمد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية المفوض في اختصاصاتها والمنعقدة يومي 23 و24 نوفمبر، بناء على خطاب اللجنة الأولمبية المصرية الوارد بتاريخ 1-12-2020.

- اعتماد قرارات لجنة التخطيط لكرة القدم خلال شهر ديسمبر، كما تمنى المجلس الشفاء للكابتن سمير عدلي، المدير الإداري للفريق الأول لكرة القدم.

- تكليف خالد الدرندلي، أمين الصندوق، وبمساعدة من إبراهيم الكفراوي وطارق قنديل، عضوي المجلس، بالوقوف على التدفقات المالية خلال الفترة المقبلة، لتوفير كافة احتياجات النادي على جميع الأصعدة.

- التصديق على محضر الجلسة 18 لمجلس الإدارة بشهر نوفمبر الماضي.

- التصديق على اعتماد محضر المكتب التنفيذي في الجلسة الأولى بتاريخ 7 ديسمبر.

- الموافقة على سفر أمير توفيق، مدير التسويق والتعاقدات، إلى الإمارات بالتنسيق مع شركة «أمبرو» لاختيار الأطقم الخاصة بفريق كرة القدم في كأس العالم للأندية.

- تم الاستماع إلى الدراسة المقدمة من اللجنة المشكلة، برئاسة المهندس خالد مرتجي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، والخبير الاقتصادي أحمد شمس، والمكلفة بتقديم دراسة حول تأسيس شركة الأهلي لكرة القدم «شركة مساهمة»، وبعد الاستماع وجه المجلس الشكر إلى اللجنة على جهدها المبذول في هذه الدراسة، وقرر المجلس البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركة، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لهذا الشأن.

- يقوم المجلس بالاستماع في جلسته المقبلة المقرر لها الثلاثاء 22 ديسمبر للجنة، برئاسة إبراهيم الكفراوي، وعضوية رانيا علواني وجوهر نبيل ومهند مجدي، أعضاء المجلس، والمكلفة بتقديم دراسة عن شركة الأهلي للخدمات «شركة مساهمة».