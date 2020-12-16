فاز فريق بروسيا دورتموند على نظيره فيردر بريمن بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الثانية عشرة لبطولة الدوري الألماني.
رافاييل جيريرو افتتح التسجيل لـ دورتموند في الدقيقة 12، قبل أن يعادل مهاولد النتيجة لــ بريمن في الدقيقة 28.
وأحرز ماركو رويس الهدف الثاني لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 78 بعد ارتداد ضربة الجزاء التي تصدى لها حارس بريمن، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة الثلاث.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بروسيا للنقطة 22 في المركز الرابع، وتوقف رصيد بريمن عند 11 نقطة في المركز الثالث عشر.
وفي نفس الجولة، تعادل شتوتجارت مع يونيون برلين بهدفين لمثليهما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بروسيا دورتموند يفوز على بريمن 2 - 1.. وشتوتجارت يتعادل مع يونيون في البوندسليجا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.