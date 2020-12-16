نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقرر السفر بطائرة خاصة إلى النيجر في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وافق خلال اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، على توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال سفره إلى النيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري، على أن يترأس البعثة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة.
وجاءت موافقة مجلس إدارة النادي على سفر الفريق بطائرة خاصة في إطار الحرص على توفير كل سبل الراحة للفريق، في مستهل مشواره للدفاع عن اللقب الإفريقي، وكذلك حرصًا على سلامة جميع أعضاء البعثة.
وكان مجلس الإدارة قد عقد اجتماعًا مهمًّا، اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع كرة القدم، وغيرها من البنود التي جاءت على جدول الأعمال.