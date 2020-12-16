نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الزمالك يعلن شفاء نجم الفريق من كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، أن المسحة الأخيرة التي خضع لها عبدالله جمعه الظهير الايسر، جاءت سلبية .

أضاف أسامة للموقع الرسمي للنادي ، أن جمعة خضع لفحوص علي القلب والرئتين ، وبعض الفحوص الأخري ، وجاءت نتيجتها مطمئنة .

أشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تجهيزي خلال الفترة المقبلة ، تمهيدا لانتظامه في التدريبات بشكل طبيعي.