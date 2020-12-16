الرياضة

الزمالك يعلن شفاء نجم الفريق من كورونا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  ، أن المسحة الأخيرة التي خضع لها عبدالله جمعه الظهير الايسر،  جاءت سلبية .

أضاف أسامة للموقع الرسمي للنادي ، أن جمعة  خضع لفحوص علي القلب والرئتين ، وبعض الفحوص الأخري  ، وجاءت نتيجتها مطمئنة .

أشار رئيس الجهاز الطبي للزمالك إلى أن اللاعب سيخضع لبرنامج تجهيزي خلال الفترة المقبلة  ، تمهيدا لانتظامه في التدريبات بشكل طبيعي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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