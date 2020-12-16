نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يواصل التعثر ويتعادل مع بروميتش في البريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعثر مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي من جديد، وذلك بعد تعادله مع ضيفه وست بروميتش ألبيون بنتيجة 1-1، في المباراة التي احتضنها ملعب الاتحاد مساء اليوم الثلاثاء، ضمن لقاءات الجولة رقم 13.

وافتتح السيتي التسجيل عبر إلكاي جوندوجان (30)، وعدل وست بروميتش عبر روبن دياز بالخطأ في مرماه (43).

وبتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 20 نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، كما رفع وست بروميتش رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ19.