ريال مدريد يفوز على بيلباو 3-1 في الليجا

أنهى ريال مدريد المباراة التي جمعته بنظيره أتليتيك بيلباو متفوقًا عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإسباني.

هدف المباراة الأول أحرزه توني كروس لـ ريال مدريد بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 45.

وتسبب توني كروس في طرد لاعب بيلباو راؤول جارسيا بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 13.

وفي الشوط الثاني أحرز كابا هدف التعادل لـ بيلباو في الدقيقة 52، قبل أن يسجل بنزيما هدفين لـ ريال مدريد في الدقيقتين 74، 92، ليقود فريقه لتحقيق نقاط المباراة.

كشف الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره أتلتيك بيلباو، في المباراة المقدمة من الجولة التاسعة عشرة لبطولة الدوري.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - رافاييل فاران - سيرجيو راموس - فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيدي فالفيردي - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: لوكاس فاسكيز - فينسيوس جونيور - كريم بنزيما

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 23 نقطة، فيما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة.