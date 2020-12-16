اتحاد الكرة يعلن إنهاء إجراء سفر أحمد حسام ومصطفى سعد إلى تونس

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن اللجنة الخماسية أنهت كافة الإجراءات الخاصة بسفر الثنائي أحمد حسام لاعب الجونة ومصطفي سعد لاعب سيراميكا كليوباترا إلي تونس للانضمام إلى منتخب مصر للشباب واستكمال البطولة.

وقال "العطار" في تصريحات هاتفية لفضائية "أون تايم سبورتس": "نتواصل بشكل مستمر مع بعثة المنتخب ونتيجة المسحة الجديدة للاعبين المصابين تظهر في الساعات الأولى من صباح الأربعاء". وأضاف: "اتخذنا كل الإجراءات الخاصة بسفر الثنائي إلى تونس غدا الخميس ونأمل في استكمال قوائم المنتخب قبل مواجهة تونس يوم الجمعة". وأتم: "تواصلنا مع سكرتير الكاف ولجنة المسابقات في محاولة لتأجيل مواجهة ليبيا، ولكن تم الرفض، وكنا في حاجة لظهور عينة سلبية واحدة حتى يستطيع المنتخب خوض لقاء ليبيا، واتفقنا مع الاتحاد الأفريقي في حالة عدم استكمال العدد المطلوب لخوض المباراة أن نتعامل على أن الظروف منعتنا وليس منسحبين، لذلك لن تتعرض مصر لأى عقوبات. وأشار وليد العطار إلي إرسال اللائحة الجديدة الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، بعد ترجمتها .

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