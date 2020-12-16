تفاصيل إرجاء طائرة عودة منتخب الشباب واستدعاء لاعبين جدد.. فيديو

قال وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، إنه تم إرجاء طائرة عودة منتخب الشباب من تونس، حتى الإعلان عن نتيجة المسحة الطبية الجديدة.
وأضاف وليد العطار، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «دوت الخليج»: "ننتظر نتيجة المسحة الجديدة التي خضع لها منتخب الشباب، المسحة الطبية الجديدة ستحسم عودة أو استمرار منتخب الشباب بتونس".
وأكمل: "وقع الاختيار على ثنائي جديد سينضم لمنتخب الشباب في بطولة شمال أفريقيا، ووزير الشباب والرياضة على تواصل معنا لحل جميع الأزمات".
وتابع: "نعمل على تفادي أزمة كورونا أولا، وسيكون هناك بحث لأسباب الأزمة فيما بعد، وغياب رئيس البعثة عن منتخب الشباب ليس سبب أزمة كورونا".
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