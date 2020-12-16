فلافيو يستعيد ذكرياته في الملاعب بصورة مع بركات وجيلبرتو

استعاد "الانجولي" امادو فلافيو، نجم الأهلي السابق، ذكرياته مع المارد الأحمر وذلك عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"

ونشر امادو فلافيو صورة له مع محمد بركات نجم الأهلي السابق وجيلبرتو لاعب المارد الأحمر السابق، نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

ولعب المهاجم الأنجولى 163 مباراة، أحرز فيها 58 هدفا خلال مسيرته مع المارد الأحمر، ولد أمادو فلافيو فى 30 ديسمبر 1979 بالعاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية فى نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أولى مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

اعتزل فلافيو كرة القدم 2015 مع فريقه بترو دى لواندا ليتم تعيينه مساعد مدرب لفريقه بعد مسيرة استمرت لما يقرب من 14 عاما مع الساحرة المستديرة.

منح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لاعبيه راحة سلبية اليوم قبل العودة للتدريبات غدًا الأربعاء استعدادًا لمواجهة غزل المحلة في المرحلة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

وحرص بيتسو موسيماني المدير الفني على التغلب على أحزانه بسبب وفاة موتجيكا ماديشا مدافع صن داونز، وقيادة تدريبات الفريق والتركيز في الفترة المقبلة.

وعقد موسيماني محاضرة مطولة مع لاعبيه أمس عرض فيها جميع الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مواجهة مصر المقاصة، والتي تضمّنت الإشادة بمحمد شريف في ظهوره الأول حيث قدم مستوي جيدا وكان مجهدًا لدفاعات المنافس.

وطالب موسيماني خلال المحاضرة لاعبيه بضرورة التركيز الشديد والالتزام بتطوير أدائهم، خاصة أنه ينتظر منهم الكثير في الفترة المقبلة الحافلة بالمواجهات الصعبة والقاسية وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا ومواجهة الزمالك.

ويفقد الفريق الأحمر جهود جونيور أجايي وحسين الشحات للإصابة في مواجهة المحلة بينما يعود للقائمة وليد سليمان بعد وصوله للجاهزية الفنية والبدنية اللازمة، وعاد أيضًا سعد الدين سمير للمشاركة القوية في التدريبات واقترب كريم نيدفيد من دخول المران الجماعي بعد غياب أكثر من عامين بداعي الإصابة.